Підрив Каховської ГЕС: Тіла загиблих у Голій Пристані досі перебувають під завалами будинків, - МВА

У Голій Пристані відомо про загибель 10 осіб, проте реальна кількість може бути значно більшою.

Про це повідомила начальниця Голопристанської МВА Світлана Лінник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Не дістають, не розбирають завали, так ті руїни лишаються, тіла загиблих так і залишаються під завалами. Там дуже багато ще людей, які лежать під завалами у своїх власних оселях. Це і міське і сільське населення. Це величезна кількість таких ось будинків і людей, які зникли, і родичі яких шукають", - розповіла вона.

За офіційними даними й підтвердженими фактами, які відомі українській владі, у Голій Пристані загинуло 10 людей, проте реальна кількість загиблих може бути значно більшою.

"Там дуже багато буде людей, яких доведеться нам перепоховати й ексгумацію робити, і відповідно родичів шукають тих, хто там загинув", - додала Лінник.

Вранці 6 червня 2023 року стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тис. га лісу Херсонщини. Сума збитків, завданих Україні підривом окупантами Каховської ГЕС, становить майже $14 млрд.

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