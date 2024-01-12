Законопроєкт про мобілізацію: Комітет не підтримав призов інвалідів 3 групи та мобілізацію транспорту у ФОП, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що саме не влаштувало депутатів у запропонованому урядом законопроєкті про мобілізацію.

Про це він розказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Комітет нацбезпеки виступив, зокрема, проти мобілізації транспорту у ФОПів.

"Ми сказали, що такого не може бути. Ми сказали про інвалідів - ми не допустимо того, щоб інваліди 3 групи могли йти до призову, тому що там багато людей, які не мають одного з органів, чи хворі на туберкульоз. Навіщо це в армії?" - розповів Арахамія.

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Він підтвердив, що є питання до пропозиції розсилати повістки електронною поштою.

"Взагалі не можна обговорювати, яким чином, надіславши повістку, починається кримінальна відповідальність за ухиляння, хоча людина може просто не мати такого доступу", - заявив парламентар.

Він додав, що у комітеті Ради багато часу присвятили темі навчання мобілізованих. Парламент хоче, аби в новому законі була норма про обов'язковий навчальний курс.

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"Ми багато уваги присвятили підвищенню рівня навчання в учбових центрах, тому що ми багато отримуємо історій, коли людину мобілізували, він навчився нібито, має пройдений курс, на передовій, а потім виявляється, що вони одну гранату кинули і більше немає ніяких навичок. Таким чином ми не будемо більше пропускати. Прямо в законі в рекомендаціях записали, що це має бути обов'язковий курс. Ненавчені солдати - це російська модель, ми не хочемо таку модель застосовувати в Україні", - розповів Арахамія.

Терміни подачі нового законопроєкту ще невідомі, зазначив він.

"Ми не обговорювали терміни, ми сказали так - що ми розуміємо, якщо військовим потрібно, ми зберемось в будь-який день чи вночі, і всі будемо голосувати. Просто дайте якісний документ", - заявив Арахамія.