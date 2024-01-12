Минулого року кількість зареєстрованих кіберінцидентів зросла на 62,5%, - Держспецзв’язку

У 2023 році було зафіксовано та оброблено 1105 кіберінцидентів, що на 62,5% більше, ніж за результатами 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держспецзв’язку, про це йдеться у звіті Оперативного центру реагування на кіберінциденти Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку за результатами роботи системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки (СВВ) у 2023 році.

Протягом 2023 року за допомогою засобів СВВ було:

опрацьовано близько 18 мільярдів подій, отриманих за допомогою засобів моніторингу, аналізу та передачі телеметричної інформації про кіберінциденти та кібератаки;

детектовано 133 мільйони підозрілих подій інформаційної безпеки (при первинному аналізі);

опрацьовано 148 тисяч критичних подій інформаційної безпеки (потенційні кіберінциденти, виявлені шляхом фільтрації підозрілих подій ІБ та вторинного аналізу).

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Крім того, безпосередньо аналітиками безпеки було зафіксовано та оброблено 1105 кіберінцидентів, що на 62,5% більше ніж за результатами 2022 року.

Протягом 2023 року до СВВ було підключено 24 нові обʼєкти кіберзахисту з урядового, енергетичного та військового секторів.

Підсистемами, що належать до складу СВВ, в автоматичному режимі було детектовано 1 516 861 підозрілий унікальний файл протягом звітного періоду. При цьому серед сімейств шкідливого програмного забезпечення, детектованих у подіях інформаційної безпеки категорії "02 Шкідливий програмний код", переважають SmokeLoader, Agent Tesla, Snake Keylogger, Remcos, Formbook.

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