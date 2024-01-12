Щотижня з Куп’янського району евакуюють до 150 осіб

У Харківській області триває евакуація у Куп’янському районі.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Евакуація продовжується у Куп’янському напрямку, щотижня евакуюємо від 50 до 150 людей. Нещодавно ми проаналізували заявку на евакуації 150 людей. В тому числі 10 сімей з дітьми. Всі евакуаційні заходи були проведені й люди виїхали", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов зазначив, що очікували виїзд цивільних з північного напрямку області, де останнім часом посилилися ворожі обстріли. Але попри обстріли, зокрема селища Липці, люди не хочуть виїздити з села.

"Обстріли Харкова для людей, які пережили обстріли Куп’янська, не показник, щоб їхати з Харкова. Ми очікували активізацію з Липецького напрямку, але вона, на жаль, не відбулася. Люди не хочуть виїздити попри те, що є загиблі внаслідок ракетних ударів. По інших напрямках евакуація не активізувалася. За минулу добу евакуювали одну людину", - сказав начальник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби обстріляли понад 12 населених пунктів Харківщини