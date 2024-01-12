ЄС виділив Румунії понад 100 млн євро на розширення портів для українського експорту

Європейська комісія виділила 126 млн євро для підтримки інвестицій у порти Румунії, які зіткнулися зі збільшенням торгових потоків після початку війни Росії проти України. Цей захід полегшить торгівлю України відповідно до цілей плану дій ЄС "Шляхи солідарності".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Допомога буде надана у вигляді грантів у розмірі до 10 млн. євро логістичним компаніям, що працюють у румунських портах, розташованих на: східному кордоні ЄС (Констанца, Галац, Джурджу); канал Дунай-Чорне море (Поарта-Альба, Мідія та Наводарі); Сулінський канал або "порти-супутники" Констанци (Мідія та Мангалія).

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Румунія повідомила Єврокомісію про свої плани підтримати компанії в румунських портах для інвестування в додаткові вантажно-розвантажувальні або складські потужності для переробки товарів, що відхилилися від їх звичайних торгових маршрутів через війну Росії проти України та крах прямих морських експортних маршрутів. України. Схема з бюджетом 126 млн євро діятиме до 31 грудня 2024 року.

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"Ця схема вартістю 126 млн євро дозволить Румунії скоротити вузькі місця, що виникли через раптове збільшення кількості товарів, що прибувають до портів узбережжя Дунаю та Чорного моря. Ця допомога допоможе портовим операторам обробляти та зберігати товарів, тим самим знижуючи блокаду, викликану війною Росії проти України. Це зробить внесок у план дій ЄС "Шляхи солідарності", не порушуючи при цьому надмірну конкуренцію на єдиному ринку", - заявила Маргрет Вестагер, віцепрезидент Єврокомісії з конкурентної політики.

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Румунія залишається найбільшим альтернативним експортним маршрутом України для зерна та інших товарів на додаток до власного чорноморського коридору Києва.