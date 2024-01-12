Торік товарообіг між Китаєм та Росією досяг рекордних $240 млрд, - звіт Митного управління КНР

У 2023 році двостороння торгівля Китаю з Росією досягла рекордного рівня у 240 мільярдів доларів.

Про це свідчать дані Головного митного управління КНР, опубліковані в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за перші дванадцять місяців 2023 року товарообіг між Китаєм і Росією досяг 240,1 мільярда доларів, що на 26,3% більше, ніж за аналогічний період у 2022 році.

Водночас китайський експорт до Росії досяг 111 мільярдів доларів у 2023 році, що на 46,9% більше порівняно з попереднім роком і на 64,2% більше, ніж у 2021 році, який передував вторгненню РФ в Україну.

Імпорт із Росії торік зріс на 12,7% порівняно з роком раніше і становить $129,1 млрд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції лише на 10% знизили закупівлю Росією компонентів для зброї на Заході, - звіт