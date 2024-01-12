Новини

Торік товарообіг між Китаєм та Росією досяг рекордних $240 млрд, - звіт Митного управління КНР

1 70612
Торік товарообіг між Китаєм та Росією досяг рекордних $240 млрд, - звіт Митного управління КНР
У 2023 році двостороння торгівля Китаю з Росією досягла рекордного рівня у 240 мільярдів доларів.

Про це свідчать дані Головного митного управління КНР, опубліковані в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за перші дванадцять місяців 2023 року товарообіг між Китаєм і Росією досяг 240,1 мільярда доларів, що на 26,3% більше, ніж за аналогічний період у 2022 році.

Водночас китайський експорт до Росії досяг 111 мільярдів доларів у 2023 році, що на 46,9% більше порівняно з попереднім роком і на 64,2% більше, ніж у 2021 році, який передував вторгненню РФ в Україну.

Імпорт із Росії торік зріс на 12,7% порівняно з роком раніше і становить $129,1 млрд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції лише на 10% знизили закупівлю Росією компонентів для зброї на Заході, - звіт

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Super Gut
    До кінця 2000-х читав одне московське автомобільне видання. Нещодавно зайшов до них на сайт, і офігів: європейців майже немає, зато одні огляди і новини з китайським автопромом. Тобто лапті нормальні тачки поміняли на китайське лайно і це видають за потужну перемогу🤮
  • piligrim
    за перші дванадцять місяців 2023 року... йой, а скільки за весь рік ще буде!... техногіганти виростили поступово чергового лідора, що марить світовим пануванням... гроші не пахнуть, як же...
  • Вальд Ще
    ***-Ло, сам себе посадив на китайський ланцюг! Він думав, що грає з Сі в "руські шашки", а виявилось в шашки Гоооо!!!
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини