Повітряні сили - на слова Зеленського про "секретну" далекобійну зброю: "Всі прекрасно розуміють, які це засоби"
Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Знаєте, я б не хотів особливо коментувати слова президента. Всі прекрасно розуміють про що йдеться. Не збили, мабуть, а знищили. Збити - це більше стосується у небі", - сказав Ігнат.
На його думку, мова про "ті речі, які всі вже давно обговорили й дещо призабули" - знищення як гелікоптерів ворога, так і літаків безпосередньо на аеродромах базування.
"Саме про це, імовірно, говорив президент. Тому, звичайно, засоби, які нам постачають партнери, високоточна далекобійна зброя - це саме те, що потрібно нам для стримування агресора. Як в повітрі, так і завдання йому ударів по землі. Всі прекрасно розуміють, які це засоби. Це і крилаті ракети, й балістичні ракети, які потрібні Україні для того, щоб відбивати повітряний тероризм агресора", - пояснив речник.
Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що союзники передали українським військовим далекобійну зброю, про яку поки що не можна говорити. За її допомогою за добу знищили 26 вертольотів.