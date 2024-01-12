Повітряні сили - на слова Зеленського про "секретну" далекобійну зброю: "Всі прекрасно розуміють, які це засоби"

Президент Володимир Зеленський заявив, що союзники передали українським військовим далекобійну зброю, про яку поки що не можна говорити. У Повітряних силах зазначили, що "всі прекрасно розуміють, які це засоби".

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Знаєте, я б не хотів особливо коментувати слова президента. Всі прекрасно розуміють про що йдеться. Не збили, мабуть, а знищили. Збити - це більше стосується у небі", - сказав Ігнат.

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На його думку, мова про "ті речі, які всі вже давно обговорили й дещо призабули" - знищення як гелікоптерів ворога, так і літаків безпосередньо на аеродромах базування.

"Саме про це, імовірно, говорив президент. Тому, звичайно, засоби, які нам постачають партнери, високоточна далекобійна зброя - це саме те, що потрібно нам для стримування агресора. Як в повітрі, так і завдання йому ударів по землі. Всі прекрасно розуміють, які це засоби. Це і крилаті ракети, й балістичні ракети, які потрібні Україні для того, щоб відбивати повітряний тероризм агресора", - пояснив речник.

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Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що союзники передали українським військовим далекобійну зброю, про яку поки що не можна говорити. За її допомогою за добу знищили 26 вертольотів.