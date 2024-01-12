Росіяни минулої доби зменшили кількість штурмів на лівобережжі в 4 рази, - ОК "Південь"

Сили оборони України проводять результативну контрбатарейну боротьбу на лівобережжі Херсонщини.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, минулої доби на лівобережжі зафіксовано три ворожі штурми, а це в чотири рази менше, ніж було в попередні дні, коли ворог намагався штурмувати по 10-12 разів на добу.

Вона зазначила, що контрбатарейна боротьба, яка відбувається на Лівому березі Дніпра, досить результативна.

"За вчорашню добу там знищено 18 одиниць бронетехніки ворога, 11 одиниць - це важка артилерія. Також це самохідні установки, зокрема такі як "Гіацинт", - заявила речниця.

Вона також повідомила про знищення ворожого човна, антенної станції, двох спостережних пунктів, пункту збереження пально-мастильних матеріалів окупантів та польового пункту боєпостачання.

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