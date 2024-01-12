Росіяни зобов’язали бюджетників на окупованих територіях півдня отримати комплекти супутникового телебачення "Русский мир", - Центр нацспротиву

Росіяни продовжують політику інформаційної блокади на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Основною моделлю російської машини пропаганди є безальтернативність джерел інформації, в межах якої всі медіа блокуються, крім державних. Доступ до останніх, навпаки, спрощується.

Саме тому ворог зобов’язав бюджетників на ТОТ півдня отримати комплекти супутникового телебачення "Русский мир", які дозволяють безкоштовно переглядати 24 пропагандистські телеканали", - йдеться в повідомленні.

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