Режисера фільму "20 днів у Маріуполі" Чернова номінували на премію Американської гільдії режисерів

Режисера українського документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова номінували на премію Американської гільдії режисерів DGA Awards 2024.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт премії.

Журналіст Associated Press Мстислав Чернов потрапив у категорію "Видатні режисерські досягнення в документалістиці".

Він у номінації разом з режисерами таких фільмів: "Бобі Вайн: Народний президент", "За утопією", Незмінний: Майл Джей Фокс", "Кокомо-Сіті".

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Премією Американської гільдії режисерів нагороджують за "Видатні режисерські досягнення в галузі телебачення, реклами та документального кіно". Номінантів визначають серед творців художніх фільмів, драматичних та комедійних серіалів, реаліті-шоу, програм для дітей, реклам і документальних стрічок.

Переможців оголосять 10 лютого 2024 року на 76-й щорічній премії DGA у Беверлі-Хіллз.

Нагадаємо, що раніше "20 днів у Маріуполі" потрапив до двох шортлістів премії "Оскар".

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"20 днів у Маріуполі" – документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до міста за кілька годин до того, як перші бомби впали на нього. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку тощо.