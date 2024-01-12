У Чернівецькій області затримано переправника ухилянтів через кордон та трьох його "клієнтів"

Прикордонники затримали перехопили автомобіль, на якому провідник віз трьох чоловіків у бік кордону з Молдовою. За доставку троє жителів Харкова заплатили по 3 тисячі доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону заздалегідь здобули інформацію про підготовку незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон на ділянці відділу "Кельменці"", - ідеться в повідомленні.

Під час спроби порушників здійснити свій задум прикордонники перехопили автомобіль, на якому провідник віз трьох чоловіків у бік державного кордону.

За доставку до Молдови в обхід контрольних постів та пунктів пропуску троє жителів Харкова заплатили по 3 тисячі доларів за кожного.

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Наразі триває пошук головного організатора схеми.