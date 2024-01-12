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У Чернівецькій області затримано переправника ухилянтів через кордон та трьох його "клієнтів"

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У Чернівецькій області затримано переправника ухилянтів через кордон та трьох його "клієнтів"
Прикордонники затримали перехопили автомобіль, на якому провідник віз трьох чоловіків у бік кордону з Молдовою. За доставку троє жителів Харкова заплатили по 3 тисячі доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону заздалегідь здобули інформацію про підготовку незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон на ділянці відділу "Кельменці"", - ідеться в повідомленні.

Під час спроби порушників здійснити свій задум прикордонники перехопили автомобіль, на якому провідник віз трьох чоловіків у бік державного кордону.

За доставку до Молдови в обхід контрольних постів та пунктів пропуску троє жителів Харкова заплатили по 3 тисячі доларів за кожного.

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Наразі триває пошук головного організатора схеми.

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Топ коментарі

  • Сармат Сарматович
    Ухилянти спіймали ухилянтів
    Теж мені новина
  • Sergiy Vitalyovich
    Чому добре озброєні, екіпіровані та навчені бійці охороняють абсолютно безпечні західні кордони, натомість, цивільних без досвіду та як-небудь екіпірованих кидають на найнебезпечніші напрямки, де шанси на виживання у непідготовлених бійців мінімальні? Чому не навпаки - мобілізовані цілком підійдуть для охорони західного кордону, але ж тоді доведеться воювати діткам офіцерських династій, яких з початком бойових дій терміново туди перевели. Татусі влаштовували своїх чад у армію аж ніяк не для того, аби вони воювали, а заради стрімкої кар'єри, збагачення на продажі військового майна, пенсії в 40 років та пільг. А як війна - то ховаються за спинами цивільних.
  • Ярослав Кийко
    Он Борисова-воєнкома теж спіймали, і що?
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