Міноборони презентувало IT-систему логістики, яку не спромігся забезпечити Резніков, - Шабунін

Команда Міноборони презентувала ІТ-систему логістики на базі SAP. Таку систему розгорнуто в Росії вже давно.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні команда Рустема Умєрова презентувала ІТ-систему логістики на базі SAP. Наголошу, презентувала вже розгорнуту верхньорівневу систему. ... В серпні 2022 року ми в ЦПК вийшли з публічною критикою Резнікова, який не спромігся забезпечити Сили Оборони ІТ-системою логістики (в рф така система була вже давно)", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, ЦПК почав про це говорити публічно через те, що місяці непублічних вмовлянь Резніков проігнорував.

"Ми в ЦПК виходимо в паблік виключно якщо: 1) досконало розуміємо проблему, 2) вирішити проблему непублічно влада відмовилася. В результаті публічної критики - сьогодні армія НАРЕШТІ має верхньорівневу ІТ-систему логістики. В результаті скандалів про корупцію в тендерах Резінкова - сьогодні армію НАРЕШТІ починають забезпечувати нормальними закупівлями.

І перше, і друге - результати команд, які були змушені публічно критикувати владу за ці її очевидні провали. Результатом тих, хто Резнікова відмазував, є затримка описаних вище успіхів на сім місяців. Сім місяців під час війни - це дуже багато. Я дуже сподіваюся, що урок з цією історії є очевидним", - наголосив він.

"Закривати очі на корупційні зальоти влади = робити проблему гіршою/масштабнішою. Публічно шмагати (якщо по-іншому не розуміє) владу за корупційні зальоти = проблему вирішувати. Повертаючись до SAP. Це верхньорівнева система: вона НЕ застосовується на рівні бригади і нижче. Розгортання ІТ-інструменту логістики на нижчих рівнях якраз триває", - підсумував Шабунін.

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