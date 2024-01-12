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Міноборони презентувало IT-систему логістики, яку не спромігся забезпечити Резніков, - Шабунін

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Міноборони презентувало IT-систему логістики, яку не спромігся забезпечити Резніков, - Шабунін
Команда Міноборони презентувала ІТ-систему логістики на базі SAP. Таку систему розгорнуто в Росії вже давно.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні команда Рустема Умєрова презентувала ІТ-систему логістики на базі SAP. Наголошу, презентувала вже розгорнуту верхньорівневу систему. ... В серпні 2022 року ми в ЦПК вийшли з публічною критикою Резнікова, який не спромігся забезпечити Сили Оборони ІТ-системою логістики (в рф така система була вже давно)", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, ЦПК почав про це говорити публічно через те, що місяці непублічних вмовлянь Резніков проігнорував.

"Ми в ЦПК виходимо в паблік виключно якщо: 1) досконало розуміємо проблему, 2) вирішити проблему непублічно влада відмовилася. В результаті публічної критики - сьогодні армія НАРЕШТІ має верхньорівневу ІТ-систему логістики. В результаті скандалів про корупцію в тендерах Резінкова - сьогодні армію НАРЕШТІ починають забезпечувати нормальними закупівлями.

І перше, і друге - результати команд, які були змушені публічно критикувати владу за ці її очевидні провали. Результатом тих, хто Резнікова відмазував, є затримка описаних вище успіхів на сім місяців. Сім місяців під час війни - це дуже багато. Я дуже сподіваюся, що урок з цією історії є очевидним", - наголосив він.

"Закривати очі на корупційні зальоти влади = робити проблему гіршою/масштабнішою. Публічно шмагати (якщо по-іншому не розуміє) владу за корупційні зальоти = проблему вирішувати. Повертаючись до SAP. Це верхньорівнева система: вона НЕ застосовується на рівні бригади і нижче. Розгортання ІТ-інструменту логістики на нижчих рівнях якраз триває", - підсумував Шабунін.

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Топ коментарі

  • Richard Goldring
    оце ти вже написав повню дурню. навіть немає бажання по суті коментувати...
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    "Таку систему розгорнуто в Росії вже давно."

    підари, не в сексуальному сенсі, паляться на деталях!
    тобто, отой ******* шабунін, каже не про польшу, або країни балтії, а про його хазяїна.
    ну, хоч тепер, зрозуміло, від кого гранди і чому шабуня, так топив за зе!поца?
  • Richard Goldring
    тобто я не знаю української мови? прожив майже 60 років, викладав в університеті і не думав, що мені якесь навіжене скаже таке. а ти тоді знаєш? ти невіглас, знавець, йклмн. ще й думаєш через раз, якщо таку дурню пишеш... капець, позакінчували 3 коридори і 2 класи, а пихи на професора філології університету.
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