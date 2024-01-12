Окупанти в Бердянську зупиняють авто з українськими номерами та змушують водіїв іти до військкомату, - Андрющенко
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У тимчасово захопленому російською армією Бердянську окупанти зупиняють автівки з українськими номерами та зобов’язують водіїв ставати на військовий облік.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"По Вулиці Вроцлавська російські військові зупиняють всі автівки з українськими реєстраційними номерами та відбирають зобов’язання від водіїв йти до військкомату та ставати на військовий облік", - написав він у телеграмі.
Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що ворог готується до масової мобілізації на тимчасово окупованих територіях.