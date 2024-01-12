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Окупанти в Бердянську зупиняють авто з українськими номерами та змушують водіїв іти до військкомату, - Андрющенко

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Окупанти в Бердянську зупиняють авто з українськими номерами та змушують водіїв іти до військкомату, - Андрющенко
У тимчасово захопленому російською армією Бердянську окупанти зупиняють автівки з українськими номерами та зобов’язують водіїв ставати на військовий облік.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"По Вулиці Вроцлавська російські військові зупиняють всі автівки з українськими реєстраційними номерами та відбирають зобов’язання від водіїв йти до військкомату та ставати на військовий облік", - написав він у телеграмі.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що ворог готується до масової мобілізації на тимчасово окупованих територіях.

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Топ коментарі

  • Aleksander Jakuszew d82b35b1
    А они делают по другому. Собирают манатки и через россию и беларусь и Литву с помощью волонт'ров сваливают в ЕС. И никто не вернулся из Литвы или Польши чтобы пойти освобождать свою землю и дом. За них это должны делать другие. А эти потом вернутся из Европы и начнут требовать от Украины компенсации за разрущенное жильё.
  • barrakud2 12499ce3
    В нас те саме
  • Віктор Павленко
    Якщо ти розумієш, що за два роки 100% могілізують та пошлють подихати за лаптєстан - якого лисого там чекати, майже, два роки? Надіялися на лапотне АВОСЬ? Придуркам, тільки, подібне навчання підходить.
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