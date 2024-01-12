Україна розробляє механізми протидії легалізації за кордоном зрадників, які співпрацювали з РФ, - Мінреінтеграції

Україна розробляє механізми, щоб протидіяти за кордоном зрадникам, які проживали на тимчасово окупованих територіях, пішли на співпрацю з ворогом і вчиняли злочини проти української державності. Зокрема, такі механізми для того, щоб вони не могли легалізуватися за українськими документами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що пройшла спеціальна нарада під головуванням міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук. Також були присутні представники представництва президента в Крим, Меджлісу кримськотатарського народу, Нацполіції, Державної міграційної служби та Служби безпеки України.

Вони зосередили увагу на протидії легалізації за кордоном громадян України, які проживали на окуповуваних територіях і вчиняли злочини. Учасники наради домовилися посилити обмін інформацією між зацікавленими органами для скоординованої роботи.

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Також буде створена робоча група, яка працюватиме над удосконаленням законодавства в частині кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.

Зокрема, йдеться про розмежування колабораційної діяльності та пособництву агресору.

"Колаборанти шукають можливості виїхати за кордон та легалізуватися, використовуючи українські документи. Маємо всіляко цьому завадити. Тому закликаю присутніх представників силового блоку та державних установ налагодити чітку комунікацію між відповідальними відомствами для завчасного виявлення таких випадків і належного реагування", - зазначила Ірина Верещук.

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