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"Наступ російської армії зазнає невдачі", - Сирський

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"Наступ російської армії зазнає невдачі", - Сирський
Російські загарбники водночас продовжують наступати на декількох напрямках та мають ресурси для цього.

Про це заявив Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Я би більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі", - зазначив Сирський, відповідаючи на питання щодо провалу зимового наступу армії РФ.

"Вони неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили - ці задачі в них дійсно провалені", - додав командувач.

Проте, Сирський зазначає, що противник продовжує наступати на декількох напрямках та має ресурси для цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог готується до відновлення наступальних дій на Сіверському напрямку, - Сирський

Топ коментарі

  • Ihor Demkiv 98d868d7
    треба пам*ятати що терміни які московити собі ставлять немають ніякого значення. вони будуть продовжувати воювати і не зупиняться.

    єдиний реальний варіант перемоги у війні - це бити їх так щоб вони зненавиділи своє ахвіцерйо і почали їх тупо валити. тобто я кажу про повторення сценарію ПСВ. інакше ніяк. і це треба розуміти.
  • Dust
    +100!

    ще рівно рік тому треба було як казав пригожин "закогтітся" від Харкова до Вугледара "лініями суровікіна-хєровікіна" і зайняти глуху оборону, щоб кацапи вбивались, а наступати виключно в Таврії великими силами і широким фронтом, щоб у кацапів не було свободи маневру військами.
    але ЗЄлю попєрдоліло на реванш відбити "фортецю Бахмут".
    це була саме його вимога, я на 100% впевнений, бо скакати когутом це в його психотипі, а не розважливого Валерія Хведоровіча.

    в результаті - і контрнаступ просрали, і виснажили найбільш боєздатні бригади під Бахмутом, наприклад, ІІІ-тю штурмову
  • Деніс Войцеховський
    продовжує наступати на декількох напрямках та має ресурси для цього
    В тому і проблема. Командування - лайно повне. Рядовий склад - не набагато краще. Техніка - так собі. Але цього всього багато, і тому мета не досягається у визначений термін (як з Авдіївкою), але в кінці все ж русня бере своє (ДАП, Бахмут).
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