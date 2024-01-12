"Наступ російської армії зазнає невдачі", - Сирський

Російські загарбники водночас продовжують наступати на декількох напрямках та мають ресурси для цього.

Про це заявив Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Я би більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі", - зазначив Сирський, відповідаючи на питання щодо провалу зимового наступу армії РФ.

"Вони неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили - ці задачі в них дійсно провалені", - додав командувач.

Проте, Сирський зазначає, що противник продовжує наступати на декількох напрямках та має ресурси для цього.

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