НАБУ завершило слідство щодо двох депутатів у справі про спробу підкупу Найєма

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили слідство відносно двох народних депутатів, які намагалися дати хабар очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Про це повідомили у НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою двох чинних народних депутатів України та спільника одного з них у наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення", - йдеться у повідомленні.

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Зазначено, що в серпні 2023 року нардеп, член комітету з питань антикорупційної політики, звернувся до топпосадовця Державного агентства відновлення з проханням сприяти виділенню коштів на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. За це пообіцяв неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. доларів, а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало 10 тис. дол.

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У той самий час, інший народний депутат, за сумісництвом власник великого будівельного та аграрного бізнесів, звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії. Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол.

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У бюро інформують, що операція з викриття проходила у співпраці з керівництвом Міністерства та Держагентства під контролем детективів НАБУ і прокурорів САП.

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупувіцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.