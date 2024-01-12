Товарообіг України за рік становить майже $100 млрд. ІНФОГРАФІКА

За підсумками 2023 року товарообіг України становить $99,4 млрд. Наша країна імпортувала товарів на суму майже $63,5 млрд, а експортувала - на $36 млрд.

Про це повідомила Державна митна служба, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю - $10,4 млрд, Польщі - $6,6 млрд та Німеччини - $4,9 млрд.

При цьому експортували з України найбільше до Польщі - на $4,7 млрд, Румунії - на $3,7 млрд та Китаю - на $2,4 млрд.

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У загальних обсягах ввезених минулого року товарів 65% становлять такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт - $19,8 млрд;

продукція хімічної промисловості - $11 млрд;

паливно-енергетичні товари - $10,3 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари ($21,8 млрд), метали та вироби з них ($3,9 млрд), а також машини, устаткування та транспорт ($2,9 млрд).

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При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 559,2 млн грн.