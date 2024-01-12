Більшість українців вважають, що ОП впливає на держоргани з перевищенням своїх повноважень, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Майже половина українців вважають, що Офіс президента впливає на державні органи та перевищує цим свої повноваження. Найбільшим є вплив на парламент і уряд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року на замовлення Руху "ЧЕСНО".

Зазначається, що Офіс Президента, порівняно з Верховною Радою чи урядом, не має жодних окремих повноважень у темі законотворчості. Він лише має забезпечувати підготовку законопроєктів, які президент вносить до ВРУ.

Згідно з опитуванням, більшість українців вважають, що ОП все ж перевищує свої повноваження, коли впливає на парламент та уряд. Таким чином, Офіс президента впливає і на законодавство.

З таким твердженням погоджуються трохи більш як 50% опитаних. Не підтримують таку тезу близько 25% громадян, а ще близько 20% не мають відповіді щодо цього.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За рік чиновники Офісу президента офіційно отримали виплат на 6 мільйонів. Хто заробив найбільше

Регіональні відмінності у цьому питанні частково присутні. Мешканці західних регіонів майже на 20% частіше вважають, що ОП впливає на рішення як парламенту, так і уряду з перевищенням повноважень. У цих регіонах найменший відсоток громадян, що не мають відповіді на це питання.

У ЧЕСНО зазначили, що на формування такої суспільної думки можуть впливати різні обставини. Однак інколи самі ж діячі ОП демонструють свій вплив на парламент чи уряд.

Читайте також: Понад 57% українців виступають за поновлення онлайн-трансляцій засідань ВР, 65% підтримують присутність журналістів, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Крім того, близько 47% громадян переконані, що ОП впливає на роботу органів правосуддя з перевищенням своїх повноважень.

Не погоджуються з цією тезою близько 30% респондентів. Ще близько 23% українців не мають відповіді.

Відповіді на всі три питання – про вплив на суди, антикорупційні та правоохоронні органи – майже ідентичні в регіональному розрізі, тому, як зазначили в ЧЕСНО, в матеріалі аналізують також ставлення мешканців регіонів до впливу на судову гілку влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два роки на відрядження чиновників Офісу президента витратили майже 10 мільйонів

Згідно з результатами дослідження, найменший відсоток тих, хто погоджується з тезою про надмірний вплив Офісу президента на судову владу, саме на півдні України. Там таких українців 34,3%.

На сході та в центрі з цією тезою погоджуються 44% опитаних. Найвищий показник має захід, адже там з цією тезою згодні понад 60% мешканців.

"Ці результати є частиною тенденції сприйняття українцями діяльності офісу президента як такої, що має вплив ледь не на всі державні структури та інституції", - додали в ЧЕСНО.

Також читайте: В Офісі президента розповіли про схему виведення мільярдів доларів за кордон під час війни через схеми з зерном