Більшість українців вважають, що ОП впливає на держоргани з перевищенням своїх повноважень, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року на замовлення Руху "ЧЕСНО".
Зазначається, що Офіс Президента, порівняно з Верховною Радою чи урядом, не має жодних окремих повноважень у темі законотворчості. Він лише має забезпечувати підготовку законопроєктів, які президент вносить до ВРУ.
Згідно з опитуванням, більшість українців вважають, що ОП все ж перевищує свої повноваження, коли впливає на парламент та уряд. Таким чином, Офіс президента впливає і на законодавство.
З таким твердженням погоджуються трохи більш як 50% опитаних. Не підтримують таку тезу близько 25% громадян, а ще близько 20% не мають відповіді щодо цього.
Регіональні відмінності у цьому питанні частково присутні. Мешканці західних регіонів майже на 20% частіше вважають, що ОП впливає на рішення як парламенту, так і уряду з перевищенням повноважень. У цих регіонах найменший відсоток громадян, що не мають відповіді на це питання.
У ЧЕСНО зазначили, що на формування такої суспільної думки можуть впливати різні обставини. Однак інколи самі ж діячі ОП демонструють свій вплив на парламент чи уряд.
Крім того, близько 47% громадян переконані, що ОП впливає на роботу органів правосуддя з перевищенням своїх повноважень.
Не погоджуються з цією тезою близько 30% респондентів. Ще близько 23% українців не мають відповіді.
Відповіді на всі три питання – про вплив на суди, антикорупційні та правоохоронні органи – майже ідентичні в регіональному розрізі, тому, як зазначили в ЧЕСНО, в матеріалі аналізують також ставлення мешканців регіонів до впливу на судову гілку влади.
Згідно з результатами дослідження, найменший відсоток тих, хто погоджується з тезою про надмірний вплив Офісу президента на судову владу, саме на півдні України. Там таких українців 34,3%.
На сході та в центрі з цією тезою погоджуються 44% опитаних. Найвищий показник має захід, адже там з цією тезою згодні понад 60% мешканців.
"Ці результати є частиною тенденції сприйняття українцями діяльності офісу президента як такої, що має вплив ледь не на всі державні структури та інституції", - додали в ЧЕСНО.