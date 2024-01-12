Зеленського та МКІП просять взяти на себе відповідальність за вибори до наглядової ради Українського культурного фонду, - звернення

Діячі культури звернулися до президента Володимира Зеленського та Міністерства культури та інформаційної політики із закликом взяти на себе відповідальність за формування нового складу Наглядової ради Українського культурного фонду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст звернення.

Зазначається, що чинна процедура виборів до наглядової ради "підважує принцип незалежності та неупередженості", оскільки вимоги до кандидатів мати бездоганну ділову репутацію, як це передбачає закон, "залишаються суто формальними".

"Це демонструє один із кандидатів до НР та дійсний її член Олександр Сусленський. Він фігурант багатьох скандалів, пов’язаних в тому числі з роботою в складі Наглядової ради УКФ. У 2021 році рішення НР УКФ призвели до акцій протесту та численних публічних заяв дієвців культури, що висловлювали недовіру НР УКФ, зокрема Олександру Сусленському. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко публічно у соцмережах звернувся до Олександра Сусленського із пропозицією подати заяву на складання повноважень, але Сусленський заклик міністра проігнорував", - йдеться у зверненні.

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Автори також наголосили, що зі 103 зареєстрованих ГО, які голосуватимуть на виборах, близько 20 організацій через своїх засновників та органи управління прямо або опосередковано пов’язані із кандидатом Олександром Сусленським.

"Міжнародним донорам не байдужа репутація тих осіб, які репрезентують Фонд, адже це забезпечує прозорість роботи інституції та ефективне управління коштами. У випадку з Наглядовою радою, члени якої не мають бездоганної ділової репутації та підтримки спільноти, шанси на залучення зовнішнього фінансування вкрай низькі", - додали у зверненні.

Так, президента Зеленського, Міністерство культури та інформаційної політики закликають вимагати самоусунутись від призначення до наглядової ради тих людей, у діях яких будуть ознаки маніпуляцій.

Також у листі закликають провести відкрите обговорення кандидатур, "щоб призначити до наглядової ради тих осіб, які відповідають вимогам закону".

Процес підписання звернення наразі триває.

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