Уродженець Бердичева у складі ПВК "Вагнер" воював під Бахмутом. Його можуть посадити на 15 років

Правоохоронці оголосили про підозру у держзраді уродженцю Бердичева (Житомирська область). Він на боці "вагнерівців" воював під Бахмутом.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Підозрюваний – раніше судимий уродженець Бердичева, який у 2019 році виїхав до рф. Там він потрапив до в’язниці, а у листопаді 2022 року пішов служити до приватної військової компанії "Вагнер"", - йдеться у повідомленні.

У складі військ ворога він був передислокований на окуповану українську територію. З лютого до травня 2023 року брав участь в запеклих боях під Бахмутом.

"Чоловік хизувався у соцмережах статусом "вагнерівця" та в онлайн-спілкуванні обіцяв приятелям незабаром прийти у місто разом із ПВК "Вагнер"", - додали в Офісі генпрокурора.

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Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді та участі у воєнізованому збройному формуванні держави-агресора. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.