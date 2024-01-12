Демократи США відкинули вимоги спікера Джонсона щодо безпеки кордонів для схвалення нової допомоги Україні, - ЗМІ

Американські демократи відмовилися прийняти умови спікера Палати представників Майка Джонсона щодо заходів безпеки кордонів США для схвалення нового пакету фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон нещодавно заявив, що республіканці не підтримуватимуть жодної допомоги Україні, якщо вона не супроводжуватиметься новими нормами щодо безпеки кордонів. Зокрема, такі норми передбачають будівництво нової стіни на кордоні з Мексикою, як цього хотів експрезидент Дональд Трамп.

"Наближається прикордонна битва", - заявляв Джонсон.

Нині демократи Палати представників США, які підтримують виділення нових коштів на охорону кордону, але виступають проти таких жорстких обмежень, швидко відповіли на шантаж з боку Джонсона.

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Як зазначає видання, члени Демократичної партії заявили, що не підтримають будь-який пакет, до якого входитимуть подібні міграційні обмеження, якщо Джонсон винесе його на голосування.

"Це було б безглуздо. На жаль, якби вони (республіканці - ред.) так вчинили, це було б на шкоду Україні", - заявив член Палати представників від демократичної партії Марк Покан.

За інформацією The Hill, представники Демократичної партії попередили, що вони ніколи не підтримають пакет заходів щодо України, що включає нову стіну на кордоні з Мексикою.

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"Для мене і, гадаю, для більшості з нас це не має сенсу", - сказав член Палати представників Хуан Варгас.

Ще один член Палати Рауль Гріхальва додав, що стіна на кордоні була для республіканців політичним символізмом і її будівництво - марна трата грошей.