В Україні викрили хакера, який завдав іноземній компанії 2 млн дол. збитків, - Офіс Генпрокурора

Встановлено, що за понад 2 роки такої діяльності він вивів на підконтрольні електронні гаманці майже 2 мільйони доларів США у криптовалюті.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі ГСУ Нацполіції спільно з колегами з Європолу у ході міжнародної поліцейської операції викрили хакера.

За даними слідства, мешканець Миколаєва інфікував сервери провідної американської компанії вірусом-майнером. Починаючи з 2021 року, він, за допомогою власноруч розробленого програмного забезпечення автоматичного підбору паролів – так званого "брутфорсу", "зламав" 1500 облікових записів дочірньої компанії.

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Використовуючи скомпрометовані акаунти, хакер отримав доступ до управління сервісом. У подальшому він створив комп’ютерний вірус-майнер для видобутку криптовалюти, яким таємно інфікував серверне обладнання компанії. Для забезпечення роботи шкідливого програмного забезпечення чоловік створив понад 1 мільйон віртуальних комп’ютерів.

За силової підтримки спецпідрозділу ТОР правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщеннях на території Миколаєва. Вилучено комп’ютерну техніку, банківські та сім-картки, електронні носії інформації, інші докази протиправної діяльності.

У Нідерландах Європол створив спецгрупу та VCP – віртуальний командний пункт для невідкладного аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України. Європол надав допомогу в блокуванні електронних гаманців хакера з наявними на них активами.

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Тривають слідчі дії з метою встановлення можливих спільників чоловіка.









