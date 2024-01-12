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В Україні викрили хакера, який завдав іноземній компанії 2 млн дол. збитків, - Офіс Генпрокурора

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В Україні викрили хакера, який завдав іноземній компанії 2 млн дол. збитків, - Офіс Генпрокурора
Встановлено, що за понад 2 роки такої діяльності він вивів на підконтрольні електронні гаманці майже 2 мільйони доларів США у криптовалюті.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі ГСУ Нацполіції спільно з колегами з Європолу у ході міжнародної поліцейської операції викрили хакера.

За даними слідства, мешканець Миколаєва інфікував сервери провідної американської компанії вірусом-майнером. Починаючи з 2021 року, він, за допомогою власноруч розробленого програмного забезпечення автоматичного підбору паролів – так званого "брутфорсу", "зламав" 1500 облікових записів дочірньої компанії.

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Використовуючи скомпрометовані акаунти, хакер отримав доступ до управління сервісом. У подальшому він створив комп’ютерний вірус-майнер для видобутку криптовалюти, яким таємно інфікував серверне обладнання компанії. Для забезпечення роботи шкідливого програмного забезпечення чоловік створив понад 1 мільйон віртуальних комп’ютерів.

За силової підтримки спецпідрозділу ТОР правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщеннях на території Миколаєва. Вилучено комп’ютерну техніку, банківські та сім-картки, електронні носії інформації, інші докази протиправної діяльності.

У Нідерландах Європол створив спецгрупу та VCP – віртуальний командний пункт для невідкладного аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України. Європол надав допомогу в блокуванні електронних гаманців хакера з наявними на них активами.

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Тривають слідчі дії з метою встановлення можливих спільників чоловіка.

В Україні викрили хакера, який завдав іноземній компанії 2 млн дол. збитків, - Офіс Генпрокурора 01
В Україні викрили хакера, який завдав іноземній компанії 2 млн дол. збитків, - Офіс Генпрокурора 02
В Україні викрили хакера, який завдав іноземній компанії 2 млн дол. збитків, - Офіс Генпрокурора 03

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Чому цей спецура у ***** не вкрав пару мільярдів. Міг би для ЗСУ купити пару ф16.
  • Lex Lexton
    тобто він фактично ні у кого нічого не вкрав, а примусив комп'ютери чужі працювати на себе. я думаю навіть не посадять, а мігби таке діло з кацапськими компами зробити.
  • Cristoffor Columbus
    він отримав неавторизований доступ до систем та обладнання власників активів - це вже злочин згідно европейского законодавства, якщо там софт або вендори з Америки, то сам факт взлому - це строк і тюрьма.
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