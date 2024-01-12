В Україні більш ніж достатньо способів перевірки суддів, - голова Верховного суду Кравченко

Всі процедури перевірки суддів на доброчесність повинні відбуватися відповідно до Конституції й законів України. В Україні способів їх перевірки більш ніж достатньо. Венеційська комісія вже дала свій висновок щодо цього.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

"На початку липня минулого року в парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує, у тому числі перевіряти всіх суддів Верховного Суду, зокрема й за допомогою згаданого вами поліграфа.

Оскільки йдеться про суддівську незалежність, судоустрій, такий законопроєкт обов’язково обговорюється на Пленумі Верховного Суду із затвердженням висновку. Ми провели такий Пленум, і судді чітко висловили свою позицію: ми розуміємо ситуацію та суспільний запит щодо доброчесності суддів, але всі процедури перевірки повинні відбуватися відповідно до Конституції і законів України. Висновок Пленуму направили у Верховну Раду України", - зазначив він.

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За його словами, на початку жовтня минулого року в досить короткий термін після звернення свій висновок дала Венеційська комісія. Вона також акцентувала на тому, що все має відбуватися відповідно до Конституції та законів України.

Окрім того, Венеційська комісія вказала, що засобів, передбачених законодавством для перевірки й контролю суддів, достатньо і немає потреби створювати ще щось.

"Ішлося в її висновку і про поліграф – у європейській практиці такої процедури перевірки немає і для перевірки чинних суддів це небажане явище. Вочевидь, з огляду на те, що не можна довіряти результатам поліграфа. І основне – щоб це не використовувалось як засіб тиску на суддів чи дестабілізації ситуації", - пояснює голова Верховного Суду.

Кравченко наголосив, що погоджується із зазначеним у висновку Венеційської комісії, оскільки "законодавство чітко визначає і процедури перевірок суддів, і способи притягнення їх до відповідальності".

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Також під час реформи 2016 року та інших законодавчих змін були введені процедури, що дають можливість перевірити доброчесність судді.

Насамперед судді обов’язково щороку до 1 травня подають декларацію доброчесності, яка складається з відповідей на чималу кількість питань. Вони розуміють, що її завжди можуть перевірити. Окрім того, до 1 квітня судді обов’язково подають в НАЗК декларацію про майновий стан.

"Тому коли ми говоримо про суддів, вони давно подали так звану нульову декларацію, де можна побачити всі статки за період їхньої діяльності. Повертаючись до висновку Венеційської комісії, повторюся: способів перевірки суддів в Україні більш ніж достатньо", - додав Кравченко.

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