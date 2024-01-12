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Закон про мобілізацію має бути справедливим, це головне, - Зеленський

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Закон про мобілізацію має бути справедливим, це головне, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що майбутній закон про мобілізацію має бути справедливим.

Про це глава держави заявив на пресконференції із Ріші Сунаком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується законопроєкту про мобілізацію: я знаю, що військові з депутатами працювали. Підсумкового варіанту (законопроєкту. - Ред.) я не бачив. Для мене головне, щоб цей закон був справедливим. Коли побачу всі деталі, тоді зможу сказати", - зазначив президент.

Так він прокоментував ситуацію з відкликанням Кабінетом Міністрів законопроєкту з Верховної Ради днем раніше та відповів на запитання журналістів про майбутнє закону про мобілізацію.

Також читайте: Законопроєкт про мобілізацію: Комітет не підтримав призов інвалідів 3 групи та мобілізацію транспорту у ФОП, - "слуга народу" Арахамія

Топ коментарі

  • MrStepanovM
    як завжди пєтляє...
  • Погрібний Олександр
    Яка глибока думка "гаранта" Конституції! Для решти законів бути справедливими необов'язково?
  • K Raze
    "Що стосується законопроєкту про мобілізацію: я знаю, що військові з депутатами працювали"

    цей закон подає президент якщо що. Але вочевидь у нас його немає, тому доводиться військовим з депутатами.
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