Закон про мобілізацію має бути справедливим, це головне, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський вважає, що майбутній закон про мобілізацію має бути справедливим.
Про це глава держави заявив на пресконференції із Ріші Сунаком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що стосується законопроєкту про мобілізацію: я знаю, що військові з депутатами працювали. Підсумкового варіанту (законопроєкту. - Ред.) я не бачив. Для мене головне, щоб цей закон був справедливим. Коли побачу всі деталі, тоді зможу сказати", - зазначив президент.
Так він прокоментував ситуацію з відкликанням Кабінетом Міністрів законопроєкту з Верховної Ради днем раніше та відповів на запитання журналістів про майбутнє закону про мобілізацію.