Жителька Костянтинівки проведе 5 років за ґратами за поширення в Telegram даних про пересування військової техніки ЗСУ, - прокуратура

Жителька Костянтинівки (Донецька область) засуджена до 5 років позбавлення волі за поширення в Telegram даних про пересування військової техніки ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Прокурори довели, що з січня по вересень 2023 року проросійськи налаштована жителька м. Костянтинівки періодично поширювала в Telegram інформацію військового характеру.

У текстових повідомленнях засуджена зазначала дані про розташування приміщень, в яких перебував особовий склад ЗСУ, полігонів, техніки й інженерного обладнання. Крім того, вона поширила інформацію про місце дислокації Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України в прифронтовому місті.

На вирок жінка чекала під вартою.

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Судом ухвалено вирок громадянці за несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Її засуджено до 5 років позбавлення волі.