Розглядається кілька кандидатур на посаду посла у Великій Британії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі на посаду посла України у Великій Британії розглядають "кілька кандидатур".

Про це глава держави заявив на пресконференції з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується наших відносин із Великою Британією: вони дуже потужні. Дуже важливо, щоб кожен із посадовців, із дипломатів, які опікуються нашими відносинами з Великою Британією, був на найвищому рівні. Тому ми розглядаємо обережно кілька кандидатур", - сказав президент.

Водночас Зеленський не назвав прізвищ кандидатів і не відповів, чи є серед них колишній міністр оборони Олексій Резніков.

За словами Зеленського, "щось ти будуєш дуже і дуже довго, і важливо потім усе це не втратити. Це важливе і чутливе питання".

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