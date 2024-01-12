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Розглядається кілька кандидатур на посаду посла у Великій Британії, - Зеленський

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Розглядається кілька кандидатур на посаду посла у Великій Британії, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі на посаду посла України у Великій Британії розглядають "кілька кандидатур".

Про це глава держави заявив на пресконференції з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується наших відносин із Великою Британією: вони дуже потужні. Дуже важливо, щоб кожен із посадовців, із дипломатів, які опікуються нашими відносинами з Великою Британією, був на найвищому рівні. Тому ми розглядаємо обережно кілька кандидатур", - сказав президент.

Водночас Зеленський не назвав прізвищ кандидатів і не відповів, чи є серед них колишній міністр оборони Олексій Резніков.

За словами Зеленського, "щось ти будуєш дуже і дуже довго, і важливо потім усе це не втратити. Це важливе і чутливе питання".

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Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Не можуть обрати, бо головні претенденти: Мар'яна Безугла, Євген Кошовий, Олексій Рєзніков, Лєна Кравець?
  • Mobilis in mobile
    А Баканова чому не згадали? Теж "достойна" кандидатура!
  • Яр Холодний
    Що? "Корабельних сосен" уже не вистачає?
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