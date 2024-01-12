У Фінляндії другу добу поспіль фіксують випадки перетину кордону з РФ "через хащі": прибули 11 громадян Ірану

У Фінляндії другу добу поспіль нелегали перетинали держкордон з території Росії поза межами КПП, які залишаються закритими до середини лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У четвер прикордонники затримали 11 шукачів притулку з Ірану, які перейшли кордон на ділянці між Нуйямаа і Йоусено, що поблизу Лаппеенранти, на Карельському перешийку. Чоловіки прибули однією групою і разом попросили про притулок.

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Заступник начальника південно-східного відділення прикордонної служби Хейккі Ахтіайнен розповів, що у розмові з мігрантами стало відомо про "помічника" з російського боку, який допоміг їм перейти кордон. Конкретних деталей про цю особу поки не відомо.

Він додав, що на цьому етапі утримується від підозри, що російська сторона посприяла прибуттю мігрантів.

"За цим явищем стоїть багато факторів… Ми поки не знаємо, хто за цим стоїть", – прокоментував Ахтіайнен.

Посадовець додав, що мешканцям прикордонних селищ немає причин турбуватися про свою безпеку і ситуація контрольована.

У Прикордонній службі повідомили, що сконтактували з російською стороною і погодили зустріч, щоб ретельно з’ясувати деталі інциденту. Представники прикордонників обох країн зустрілися вже ввечері у четвер.

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Нагадаємо, попередній такий випадок – перший за тривалий час – трапився вранці у середу на 80 км північніше, в районі селища Паріккала. Тоді кордон непоміченими перейшли четверо шукачів притулку. Прикордонники дізналися про них від місцевих мешканців, яким мігранти постукали у вікно.

Ці два випадки є новим розвитком подій на російсько-фінському кордоні. До цього часу шукачі притулку прибували на фінський кордон лише через КПП велосипедами, доки Фінляндія не ухвалила рішення про закриття пунктів пропуску.