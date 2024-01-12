Безпекова й економічна підтримка, сучасне озброєння та санкції: Зеленський і Сунак пояснили, що гарантує Україні британська угода у разі нового нападу РФ

Прем’єр Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський уточнили деталі двосторонньої безпекової угоди між нашими країнами, зокрема в частині щодо можливого нового нападу Росії.

Про це вони заявили на пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Перше, що загалом робить ця угода – вона формалізує ті безпекові домовленості, які у нас зараз є. Друге – гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб Росія розуміла, що ми лишаємося з Україною", – сказав Сунак.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Сунак підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. ВIДЕО

Прем’єр Британії пояснив також, що є третій компонент, який запобігає новому нападу після завершення поточної війни.

"У разі якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння (для захисту) на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії. Щодо цього є чітке і важливе зобов’язання", – заявив Ріші Сунак.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку уточнив, що угода передбачає час на консультації з партнерами у разі повторення російської агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сунак оголосив про надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на £2,5 млрд

"Це формалізоване зобов’язання наших партнерів. Якщо буде повторення агресії Російської Федерації, передбачений відповідний час, протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами згідно з цією угодою", – сказав Зеленський.

"Ми будемо розуміти обсяг допомоги, який нам буде потрібен у разі нового нападу РФ", – додав він.