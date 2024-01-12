Будь-які нові конкурси та перевірка суддів Верховного Суду несуть значні загрози для їхньої незалежності, - Кравченко

Якщо в Україні ухвалять законопроєкт, який дасть змогу провести новий конкурс до Верховного Суду, то перевірки щодо суддів нестимуть істотні загрози для їхньої незалежності. Про це є рішення Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та висновки Венеційської комісії.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

"У 2016 році, коли вносили зміни до Конституції України щодо системи судоустрою, ішлося, що конкурс до нового Верховного Суду – це разова процедура.

Хоча не варто забувати, що нещодавно набув чинності закон, яким мені надано 20 днів на зарахування суддів Верховного Суду України, тих, хто ще залишилися на посадах, до складу Верховного Суду", - зазначив він.

Кравченко пояснив, що цей закон вирішує і долю суддів вищих спеціалізованих судів, які мають право звернутися до ВРП із заявою про переведення до апеляційного чи місцевого суду. Однак вони "розходяться у відставку".

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"Отже, будь-які нові конкурси, перевірки щодо суддів Верховного Суду несуть у собі істотні загрози для незалежності суддів. Про це ми маємо рішення Конституційного Суду України, ЄСПЛ, висновки Венеційської комісії. Неврахування наявного досвіду, вочевидь, призведе до тих самих проблем, які ми вирішуємо сьогодні у зв’язку попередньою реформою", - пояснює голова Верховного Суду.

Це означає, що тих, хто залишився зі складу колишнього Верховного Суду України, необхідно зарахувати у штат нинішнього Верховного Суду. Цим були внесені зміни у Закон України "Про судоустрій і статус судів" на виконання Рішення Конституційного Суду України та враховано рішення ЄСПЛ щодо суддів Верховного Суду України.

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"А знаєте, яка ціна цього питання? Величезні репутаційні втрати України на міжнародному рівні з огляду на рішення ЄСПЛ. Наступне – Рішення Конституційного Суду України на національному рівні, яким ліквідація ВСУ визнана неконституційною", - пояснює далі Кравченко.

За його словами, судді Верховного Суду України шість років приходили на роботу, але не розглядали справи, а заробітну плату отримували.

Коли він став Головою Верховного Суду, то йому повідомили, що на ліквідаційні процедури щодня витрачали по 200 тис. гривень (виплату зарплати - ред.).

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"Коли ми Пленумом Верховного Суду зверталися до Конституційного Суду України, то якраз і ставили питання про те, що з огляду на норми Конституції України зі змінами 2016 року оцінювання може бути проведено один раз. А оцінювання тих суддів, які вже його пройшли, а після обрання до ВРП мали це зробити знову, вважали неконституційним. Ми посилались на Рішення Конституційного Суду України щодо Верховного Суду України.

Є дуже високий ризик того, що більшість цих суддів звільняться, не бажаючи вчергове спростовувати безпідставні претензії. Я розумію, до яких наслідків це призведе. Верховний Суд не зможе належно виконувати свою функцію", - додав Кравченко.

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