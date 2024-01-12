У полоні хуситів перебувають четверо українських моряків, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що у полоні хуситів наразі перебувають четверо українських моряків.
Про це він повідомив на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ситуація в Червоному морі для нас також дуже важлива, тому що вона вплинула на безпеку українських громадян. Зараз четверо наших моряків перебувають у полоні в хуситів. І ми працюватимемо над їхнім поверненням", - сказав він.
Нагадаємо, у ніч проти 12 січня Збройні сили США та Великої Британії вразили понад десяток цілей хуситів у Ємені. Удари завдавалися з винищувачів ракетами Tomahawk.