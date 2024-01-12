До 10 років в’язниці засуджено зрадника, який встановлював агітаційні борди на підтримку рашистів, - СБУ
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
"Після захоплення Куп’янського району він підтримав рашистів та погодився очолити "відділ адміністративно-господарського забезпечення" місцевої окупаційної адміністрації РФ. На цій "посаді" він займався облаштуванням бігбордів з агітаційними постерами на підтримку російських військ та агресивної політики Кремля.
Для цього фігурант виділяв з комунального автопарку громади підйомні вишки, вантажну техніку та бульдозери.
Також він організовував перевезення на територію РФ приватного майна, яке рашисти намародерили в захоплених селищах району.
Крім того за дорученням місцевого гауляйтера фігурант особисто об’їжджав приватні домоволодіння та агітував людей перейти на бік агресора. За це обіцяв одноразову грошову "винагороду" у 10 тис. російських рублів та лояльне ставлення з боку окупантів", - повідомили в СБУ.
Як зазначається, співробітники СБУ затримали зрадника, коли він намагався втекти на тимчасово окуповану територію на сході України у вересні 2022 року.
За даним слідства, зловмисником є 26-річний мешканець селища Шевченкове, який з самого початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав збройну агресію проти України.
На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 10 років тюрми з конфіскацією майна.