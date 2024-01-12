Зеленський нагородив Сунака Орденом Свободи
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Президент України Володимир Зеленський вручив прем’єр-міністру Британії Ріші Сунаку Орден Свободи – найвищу державну нагороду, якою можуть відзначати негромадян України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зеленський вручив британському прем’єру нагороду після підписання двосторонньої безпекової угоди, подякувавши за неї.
Орден Свободи є найвищою українською державною нагородою, якою можуть відзначати іноземних громадян або осіб без громадянства.
Вона встановлена для відзначення за особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини та громадянина.