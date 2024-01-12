Новини • Війна

Рано казати, що Україна має комплексний захист ППО, - Зеленський

87116
Рано казати, що Україна має комплексний захист ППО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні бракує систем Patriot.

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо систем ППО: тут рано говорити про те, що ми маємо комплексний захист нашої держави. Бракує систем "Patriot", не вистачає відповідних систем інших радіусів дії. Але потроху воно приходить. Щось у дорозі, про щось нове ми вже домовилися. Деталі розкривати не буду, але я згоден, що відповідних систем, які борються проти балістики, особливо – їх точно не вистачає в Україні", - пояснив він.

Президент України в інтерв'ю для балтійських ЗМІ заявив, що якби партнери передали Україні сім систем "Patriot", то в Одесі, Харкові та Херсоні не гинули б люди.

Також читайте: У полоні хуситів перебувають четверо українських моряків, - Зеленський

Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Рано казати, що Україна має комплексний захист ППО, - Зеленський

    Та начебто ніхто крім тебе цього й не казав!
  • Старый зольдат
    Вова, а як шо почати вимірювати у кілометрах асфальту помножену на кількість барабанів та додати твоє роялті від прокату на Московії,то може комплексно і вийде шо є?
  • Vasily Androshchook
    А нахіба натравлювати ДАСУ на Коростильова? Дав би краще грошей - було б ППО.

    Україна розробляє два проєкти зенітних комплексів
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини