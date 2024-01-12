Уряд Італії надає 500 тис. євро на протиаварійні роботи у Спасо-Преображенського собору в Одесі. ФОТО
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Уряд Італії виділить 500 тисяч євро на відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі, частково знищеного російською ракетою в липні 2023 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.
Гроші планують перерахувати вже до кінця січня, повідомила керівниця офісу ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі під час зустрічі з одеським мером Геннадієм Трухановим,
Пів мільйона євро — перший транш, який виділяє Італія на протиаварійні роботи в соборі. Кошти надійдуть на рахунки ЮНЕСКО.
Нагадуємо, Італія заявила про намір брати участь у відновленні пошкодженого ракетою одеського собору. У жовтні 2023 між Італією та Україною було підписано відповідну угоду.
Під час ракетного обстрілу в ніч на 23 липня 2023 року російська ракета влучила у Спасо-Преображенський собор. Ударом пробито два підземні поверхи, зруйновано вівтарну частину та ризницю. Зараз у соборі тривають відновлювальні роботи.