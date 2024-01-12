Новини

Спецпредставниця США з економічного відновлення України Пріцкер прибула до Києва

2 25922
Спецпредставниця США з економічного відновлення України Пріцкер прибула до Києва
До Києва прибули спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер і представники приватного бізнесу США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляють пані посол США в Україні Бріджит Брінк і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Провели зустріч у Києві зі Спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та американським бізнесом.  Розраховуємо на участь приватних компаній зі США у відбудові України. Обговорили можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства", - написав Шмигаль.

Також читайте: Свириденко та Маркарова обговорили з представниками США подальший економічний розвиток України

На зустрічі обговорили зміцнення української економіки, співпрацю зі США над посиленням експортних спроможностей. Обговорили  основні потреби України на цей рік.

Спецпредставниця США з економічного відновлення України Пріцкер прибула до Києва 01
Спецпредставниця США з економічного відновлення України Пріцкер прибула до Києва 02
Спецпредставниця США з економічного відновлення України Пріцкер прибула до Києва 03

"Дуже тепло вітаємо в Києві  Спеціального представника Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер та керівників приватного сектору США. Сьогодні ми проведемо зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну задля її відновлення", - написала Бріджит Брінк.

Також читайте: Спецпредставниця США Прицкер обговорила з главою МЗС Польщі Сікорським блокаду кордону з Україною

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • igor Naumthyc
    Хороша Пані-приїздіть частіше!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Чомусь думаю, що цей візит пов'язаний з призначенням Піщанської головою Рахункової палати. 😊
  • Gary Grant
    Зустріч спецпредставниці США...з ніким
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини