Спецпредставниця США з економічного відновлення України Пріцкер прибула до Києва

До Києва прибули спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер і представники приватного бізнесу США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють пані посол США в Україні Бріджит Брінк і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Провели зустріч у Києві зі Спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та американським бізнесом. Розраховуємо на участь приватних компаній зі США у відбудові України. Обговорили можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства", - написав Шмигаль.

Також читайте: Свириденко та Маркарова обговорили з представниками США подальший економічний розвиток України

На зустрічі обговорили зміцнення української економіки, співпрацю зі США над посиленням експортних спроможностей. Обговорили основні потреби України на цей рік.







"Дуже тепло вітаємо в Києві Спеціального представника Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер та керівників приватного сектору США. Сьогодні ми проведемо зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну задля її відновлення", - написала Бріджит Брінк.

Також читайте: Спецпредставниця США Прицкер обговорила з главою МЗС Польщі Сікорським блокаду кордону з Україною