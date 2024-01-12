Мільйон FPV-дронів за 2024 рік - "цілком реалістична ціль". - Мінцифри

Україна має технічні можливості, щоб виробити 1 мільйон FPV-дронів і навіть більше впродовж року. Наразі кількість компаній-виробників зросла до 200.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у подкасті на Youtube-каналі Дія, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2022 році тільки 7 виробників дронів пройшли дослідну експлуатацію й могли отримувати державні контракти. Це критично мало. Тоді ми зібрали й опитали більш ніж 80 виробників, обговорили їх блокери й почали працювати над зміною полісі.

Ухвалили понад 20 законів і нормативно-правових актів, усунули податки з комплектуючих, дозволили компаніям інкорпоруватися в Дія.City. А ще збільшили маржу для виробників до 25%, у країнах НАТО цей показник - на рівні 17%", - зазначив міністр.

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За словами Федорова, за 2023 рік українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році.

"Збільшилося фінансування і спроможність виробляти. Тепер можемо зробити більше, аніж мільйон FPV за рік", - наголосив очільник Мінцифри.

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