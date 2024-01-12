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Зеленський про можливість отримання допомоги від США: Дивлюся на це з більшим позитивом, ніж у грудні

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Зеленський про можливість отримання допомоги від США: Дивлюся на це з більшим позитивом, ніж у грудні
Президент Володимир Зеленський оцінює можливість отримання допомоги від США з більшим позитивом, ніж це було в грудні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час пресконференції.

"Що стосується допомоги Вашингтона: я дивлюся на це з більшим позитивом, ніж це було в грудні. Думаю, що ми також додавимо до результату", - сказав він.

Глава держави також додав, що рішення про надання Україні довготривалої підтримки в розмірі 50 млрд євро Євросоюзу буде відоме 1 лютого поточного року.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    "Постоянно повышается процент жиров в масле" Так в декабре он же был уверен на 100%. А теперь?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Дивлюся на Зєлєнского в січні, і оптимізму ще менше, ніж у грудні.
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ніхто, нічого, не дасть зе!шоблє!
    всі очікують на добровільну відставку зе!поца, та уряд перемоги, котрому нададуть все і навіть з гіркою.
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