Зеленський про можливість отримання допомоги від США: Дивлюся на це з більшим позитивом, ніж у грудні
1 32118
Президент Володимир Зеленський оцінює можливість отримання допомоги від США з більшим позитивом, ніж це було в грудні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час пресконференції.
"Що стосується допомоги Вашингтона: я дивлюся на це з більшим позитивом, ніж це було в грудні. Думаю, що ми також додавимо до результату", - сказав він.
Глава держави також додав, що рішення про надання Україні довготривалої підтримки в розмірі 50 млрд євро Євросоюзу буде відоме 1 лютого поточного року.