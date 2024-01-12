Зеленський про можливість отримання допомоги від США: Дивлюся на це з більшим позитивом, ніж у грудні

Президент Володимир Зеленський оцінює можливість отримання допомоги від США з більшим позитивом, ніж це було в грудні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час пресконференції.

"Що стосується допомоги Вашингтона: я дивлюся на це з більшим позитивом, ніж це було в грудні. Думаю, що ми також додавимо до результату", - сказав він.

Глава держави також додав, що рішення про надання Україні довготривалої підтримки в розмірі 50 млрд євро Євросоюзу буде відоме 1 лютого поточного року.

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