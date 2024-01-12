Війська РФ здійснили три штурми позицій ЗСУ на лівобережжі Дніпра та зазнали поразки, - Сили оборони півдня

У зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог здійснив три штурми, які видались безрезультатними.

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

"В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом 9 січня 9 разів безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра поблизу Херсону

Однак, зазнаючи постійних втрат, скутий складними погодними умовами та системним підривом логістики й морального духу противник наважився лише на 3 штурми, які традиційно видались невдалими.



Окупанти продовжують активно вести аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони.



У морі 3 бойові кораблі ворожого недофлоту, 2 у Чорному та 1 в Азовському морях. Ракетоносії заведені у пункти базування", - йдеться у повідомленні.