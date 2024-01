Представники української ІТ-армії злили дані 3 тис. російських компаній за пів року

За останні пів року представники української ІТ-армії злили дані 3000 компаній країни-агресора РФ.

Про це повідомляє Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"Ділимося потужними новинами: 200 Гб приватних даних з 3 000 російських організацій зламали волонтери з IT Army of Ukraine за останні пів року. Далі - більше.



IT Army of Ukraine щотижнево планує ділитися звітами про "відкритi дані" країни-агресора. Це допоможе відстежувати прихильників війни й готувати докази проти них для майбутнього міжнародного суду", - йдеться в повідомленні.

