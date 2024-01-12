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Представники української ІТ-армії злили дані 3 тис. російських компаній за пів року

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Представники української ІТ-армії злили дані 3 тис. російських компаній за пів року
За останні пів року представники української ІТ-армії злили дані 3000 компаній країни-агресора РФ.

Про це повідомляє Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"Ділимося потужними новинами: 200 Гб приватних даних з 3 000 російських організацій зламали волонтери з IT Army of Ukraine за останні пів року. Далі - більше.

IT Army of Ukraine щотижнево планує ділитися звітами про "відкритi дані" країни-агресора. Це допоможе відстежувати прихильників війни й готувати докази проти них для майбутнього міжнародного суду", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Українські кіберфахівці атакували 15 сайтів російських підприємств

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Топ коментарі

  • Pan Kotskyi
    І хакерів наймати (за гроші) не довелося...
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Злиті держорганом дані, з координатам підприємств ВПК в Україні, одразу московіти і обстріляли…
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    потужно злили!
    і який з того потужний зиск?
    може мені? нє, нема зиску.
    то, кому?
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