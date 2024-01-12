Підпишу заяву Безуглої про вихід із фракції та партії "Слуга народу", щойно така надійде, - Шуляк
Про це вона сказала в інтерв’ю виданню "Главком", відповідаючи на запитання, чим завершиться історія з "вигнанням" Безуглої з комітету та чи не будуть ставити питання про її членство в політраді, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо комітету – відповідне рішення будуть приймати депутати під час засідання парламенту. Що стосується членства Мар’яни в партії та в політраді, то після її заяви про бажання вийти - як тільки надійде заява, одразу підпишу, адже не тримаємо людей, які не готові працювати командно. Вважаю, що з її боку було б чесно щодо виборців, скласти мандат. Бо її обрали як депутата саме від "Слуги народу", депутата від пропрезидентської політичної сили, а не самовисуванця", - сказала Шуляк.
На уточнення, чи нашкодили партії скандали навколо Безуглої, депутатка відповіла: "Партії шкодить все, що роз’єднує. Але про якісь чесні речі, які комусь неприємні, потрібно говорити. Ми ж не Комуністична партія, і не в СРСР живемо, щоб комусь затикати рота. Але хотілося б, щоб було більше речей, які об’єднують, а не роз’єднують".
"Стосовно Мар’яни у нас точилися різні дискусії, але це нормально. Було б гірше, якби була якась одна вказівка", - зазначила Шуляк.
Як повідомлялося, напередодні народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що вирішила вийти зі складу фракції та партії "Слуга народу".