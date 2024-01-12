Підпишу заяву Безуглої про вихід із фракції та партії "Слуга народу", щойно така надійде, - Шуляк

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що підпише заяву колеги Мар’яни Безуглої про вихід зі складу фракції та партії "Слуга народу", як тільки така заява надійде.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню "Главком", відповідаючи на запитання, чим завершиться історія з "вигнанням" Безуглої з комітету та чи не будуть ставити питання про її членство в політраді, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо комітету – відповідне рішення будуть приймати депутати під час засідання парламенту. Що стосується членства Мар’яни в партії та в політраді, то після її заяви про бажання вийти - як тільки надійде заява, одразу підпишу, адже не тримаємо людей, які не готові працювати командно. Вважаю, що з її боку було б чесно щодо виборців, скласти мандат. Бо її обрали як депутата саме від "Слуги народу", депутата від пропрезидентської політичної сили, а не самовисуванця", - сказала Шуляк.

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На уточнення, чи нашкодили партії скандали навколо Безуглої, депутатка відповіла: "Партії шкодить все, що роз’єднує. Але про якісь чесні речі, які комусь неприємні, потрібно говорити. Ми ж не Комуністична партія, і не в СРСР живемо, щоб комусь затикати рота. Але хотілося б, щоб було більше речей, які об’єднують, а не роз’єднують".

"Стосовно Мар’яни у нас точилися різні дискусії, але це нормально. Було б гірше, якби була якась одна вказівка", - зазначила Шуляк.

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Як повідомлялося, напередодні народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що вирішила вийти зі складу фракції та партії "Слуга народу".