Росія готує судовий позов, щоб заблокувати конфіскацію заморожених активів Центробанку РФ на користь України, - Bloomberg

За інформацією Bloomberg, Росія готує судовий позов, щоб зірвати будь-які спроби США або ЄС конфіскувати заморожені активи Центробанку РФ на користь України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

За даними агентства, наразі Банк Росії наближається до укладання угоди з міжнародними юридичними компаніями, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду. Влада РФ також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном та прецедентів за кордоном, розповіли співрозмовники Bloomberg.

Цього тижня агентство повідомило, що адміністрація Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати частину російських активів. Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками по "Великій сімці", особливо в Європі, де зберігається близько дві третіх заморожених російських коштів і де підтримка конфіскації, особливо в односторонньому порядку, "була прохолодною".

Про те, щоб піти судовим шляхом, давно говорили російські високопосадовці, а голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна в липні минулого року заявила, що Банк РФ "майже готовий" оскаржити заморожування. У грудні 2023 вона назвала це "дуже негативним сигналом для всіх центральних банків, тому що це порушення базових принципів збереження резервів".

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Співрозмовники Bloomberg у Москві впевнені, що розгляд справи в судах перешкодить будь-якому переказу коштів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над грошима. Вони вважають, що Захід має мало шансів у суді і не має законних підстав для конфіскації на підставі законодавства, прийнятого після заморожування.