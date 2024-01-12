У 2024 році Латвія спрямує 5 млн євро на відбудову Чернігівщини

Латвія долучиться до відбудови України. У бюджеті заклали, зокрема, 5 млн євро на проєкти з відновлення Чернігівщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Латвійської Республіки про технічне та фінансове співробітництво... Документ також сприятиме реалізації проєктів допомоги Україні з боку Латвії щодо постачання обладнання та матеріалів для відбудови, передачі українській стороні сучасних технологій, а також впровадження пріоритетних реформ у сфері європейської інтеграції", - зазначається на сайті.

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Повідомляється, що на відбудову України у проєкті державного бюджету Латвії на 2024 рік передбачено 5 млн євро.

Зокрема, 2 млн євро буде використано через Міністерство економіки Латвії для закупівлі обладнання та матеріалів для проєктів з відбудови в Чернігівській області; 3 млн євро буде реалізовано через МЗС Латвії в межах проєктів із реконструкції соціальної інфраструктури на Чернігівщині.

Нагадаємо, президент Латвії Рінкевичс заявляв, що країна використає "Дім Москви" та інші активи Росії для надання допомоги Україні.