Росіяни побоюються надходження F-16 на озброєння України, - естонська розвідка

Удари РФ по українських аеродромах свідчать про те, що Росія вважає небезпечним надходження винищувачів F-16 на озброєння України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

Останніми тижнями російські війська завдавали ударів по різних військових об'єктах України, включно з аеродромами. За словами Ківісельга, це свідчить про те, що Росія вважає небезпечним надходження винищувачів F-16 на озброєння України. За його оцінкою, найближчим часом російська сторона продовжить завдавати масованих ракетних ударів.

Крім того, Ківісельг повідомив, що останніми тижнями російська сторона активно використовує бомбардувальники дальньої авіації та ракети "Калібр" для завдання ударів по українських військових, оборонних підприємствах та об'єктах інфраструктури.

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"По всій країні були уражені об'єкти енергетичної, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, установи військової підготовки та підприємства оборонної промисловості, які займаються виробництвом та ремонтом озброєнь", - заявив Ківісельг.

За його словами, тактика російських військ, як і раніше, спрямована на виснаження запасів систем ППО України. Він вважає, що з настанням холодів очікується більше масованих атак з боку Росії, оскільки зараз вона виробляє більше боєприпасів, ніж використовує.

Ківісельг також повідомив, що російська сторона випускає по Україні 10 000 снарядів на день, а ЗСУ по противнику - 2000 ракет.

За словами Ківісельга, основним напрямком для російських військ є місто Авдіївка, навколо і всередині якого ведуться бої, але яке російській стороні досі не вдалося оточити повністю. Він припустив, що, найімовірніше, буде зроблено спробу захоплення або знищення шляхів постачання ЗСУ, які ведуть до Авдіївки, щоб змусити захисників міста або здатися, або відступити на захід, дозволивши російським військам зайняти місто.

За його словами, плацдарм ЗСУ на Дніпрі тримається, хоча перебуває під постійним вогнем із закритих позицій і атакується піхотними підрозділами.

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