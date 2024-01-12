Сунак припускає, що Україна зараз - у своєму важкому "1942 році": "Історія свідчить, що демократії, які витримують, завжди переможуть"

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак у своєму виступі у Верховній Раді провів паралелі між боротьбою Британії у Другій світовій війні та сучасною боротьбою України, зазначивши, що вірить у перелом ситуації на користь Києва, попри складний момент зараз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Сунак зазначив, що його візит випав на складний для України час. "Ми маємо готуватися до того, що це буде довга війна. Але я вірю, що у нас є надія у відлунні історії Великої Британії", – сказав він.

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"1940 рік був нашим зоряним часом. В України це було 2 роки тому, коли ви починали протистояти російському вторгненню. Можливо, сьогоднішній день більш схожий на 1942 рік. Це був момент серед тієї війни, коли поступ на полі бою був тяжким, оборонна промисловість була під серйозним навантаженням, а населення ставало втомленим. Мабуть, тоді важко було побачити світло попереду. Але британці стояли твердо. І хоча тоді вони цього не знали (...) згодом був момент, коли почався перелом у їхній бік і перемога стала невідворотною", – нагадав британський прем’єр.

Він висловив впевненість, що так само буде у випадку України.

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"Історія свідчить, що демократії, які витримують, завжди переможуть. Путін не може зрозуміти, що хоча його війська можуть вбивати людей і руйнувати будівлі, жодна армія не може перемогти волю вільного народу. І саме тому Україна переможе", – сказав Ріші Сунак.

Після цих слів президент Володимир Зеленський та усі присутні встали з місць і влаштували тривалі овації.