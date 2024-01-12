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Кабмін виділив 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, - Шмигаль

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Кабмін виділив 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, - Шмигаль
Кабінет Міністрів виділив додаткові 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ключове завдання для нас цього року - посилення обороноздатності. У цьому контексті сьогодні є два важливих рішення. Виділяємо з резервного фонду додаткові майже 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, з цих коштів 1,4 млрд грн піде на фортифікаційне облаштування оборонних рубежів, а ще 1,1 млрд грн - на облаштування смуг невибухових загороджень.

Окрім того, уряд виділив із резервного фонду ще 120 млн грн для Державної прикордонної служби для посилення обороноздатності та інженерно-технічного облаштування кордону.

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Топ коментарі

  • kelt kant
    Отакої! Вже 2 роки з початку широкомасштабної війни, вже кацапи на нашому півдні та на нашому Донбасі набудували в 2-3-4 лінійні бетоновані укріпрайони, а продажні оманські офісно-преЗЕдентські курви лише зараз, "с барского плєча", виділили гроші на побудову наших укріпрайонів. І 1000% всі ці гроші пустять через "єрмаковські" чи "квартальні" фірми, щоб 1 квадратний метр тих укріплень обійшовся Україні як 1 квадратним метр золота. А потім мудрий нарід дивуватиметься: і чому це нам "плахой запад" перестав допомагати грошима....
  • Роман 7b0adbfc
    Могли ще рочок другий почекати
  • Алекс Мышкевич
    Оце точно !
    Все це треба було робити рівно рік тому - "лінії суровікіна-хєровікіна" від Харкова до Вугледара з глухою обороною, а не понтоватись з реваншем на "фортеці Бахмут".
    А в Таврії масований наступ широким фронтом, щоб позбавити кацапів маневра військами.
    От зараз би були на Азовському морі і Перекопі.

    Але керувати поліз поверхневий говномандувач ЗЄлічка
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