Кабмін виділив 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, - Шмигаль

Кабінет Міністрів виділив додаткові 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ключове завдання для нас цього року - посилення обороноздатності. У цьому контексті сьогодні є два важливих рішення. Виділяємо з резервного фонду додаткові майже 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, з цих коштів 1,4 млрд грн піде на фортифікаційне облаштування оборонних рубежів, а ще 1,1 млрд грн - на облаштування смуг невибухових загороджень.

Окрім того, уряд виділив із резервного фонду ще 120 млн грн для Державної прикордонної служби для посилення обороноздатності та інженерно-технічного облаштування кордону.

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