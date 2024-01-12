Зеленський зриває мобілізацію: Що має робити держава? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділився своїми думками щодо мобілізації, створення резервів, поповнення, ротацій на фронті та необхідних дій з боку держави.

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"Влада робить велику помилку, розформовуючи ДФТГ. Влада не розуміє чи можна застосувати на війні ув’язнених, хоча деякі українські військові вимагають такого рішення. Влада не здатна організувати масштабне будівництво оборонних споруд, щоб берегти життя військових. Влада не розуміє як використовувати ухилянтів та відмовників у бойових частинах, хоча досвід 3-ї штурмової бригади дозволяє це робити. Влада не здатна прийняти закон про мобілізацію і тікає від відповідальності.

Тому будемо говорити, як правильно керувати та застосовувати наявні людські та матеріальні ресурси у державі, що залишається невизначеним навіть через два роки після початку повномасштабної війни", - зазначив журналіст в анонсі стріму.

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