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Зеленський зриває мобілізацію: Що має робити держава? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділився своїми думками щодо мобілізації, створення резервів, поповнення, ротацій на фронті та необхідних дій з боку держави.

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"Влада робить велику помилку, розформовуючи ДФТГ. Влада не розуміє чи можна застосувати на війні ув’язнених, хоча деякі українські військові вимагають такого рішення. Влада не здатна організувати масштабне будівництво оборонних споруд, щоб берегти життя військових. Влада не розуміє як використовувати ухилянтів та відмовників у бойових частинах, хоча досвід 3-ї штурмової бригади дозволяє це робити. Влада не здатна прийняти закон про мобілізацію і тікає від відповідальності.

Тому будемо говорити, як правильно керувати та застосовувати наявні людські та матеріальні ресурси у державі, що залишається невизначеним навіть через два роки після початку повномасштабної війни", - зазначив журналіст в анонсі стріму.

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Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    Коли вже до всіх дійде , що саме ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОРОГ України! Він хоче бути диктатором -губернатором малоросіі! Завербован ФСБ з часів КВН, ШМАРА зеленская ЗДАВАЛА ПЕРЕСУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ , за це навіть була в « миротворці» , в інтервью обмовилась :» нам предложили єтот проєкт» ! Всі ойго діє ДОВОДЯТЬ , що зперших днів на посаді він почав РУЙНУВАННЯ Країни ! ХІБА НН ДОКАЗ , що цей негідник , попереджений за пів року про КРОВАВИЙ НАПАД , робив ВСЕ, щоб ТЕРРОРИСТИ легко захопили Київ за три дні ! Нема цензу перераховувати ойго повний саботаж
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Так та влада і має завдання все руйнувати!
  • Vika Lysenko
    Він постійно бреше ,всім в очі , не соромлячись навіть Союзників , найкращих друзів - Боріса Джонсона всіх , хто з перших днів допомогав ! Як можно було брехати про ШАШЛИКІ , коли ти гидота НА100%, знав ,що буде катастрофа , євакуевувались посольства , а ти вивіз завчасно своїх ! І вся твоя мерзенна шобла Баканов ………
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