Пріцкер порушила у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7: Важливо мати довіру до нагляду, який здійснюють українські інституції
Про це вона заявила під час візиту до України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми говорили (на офіційних зустрічах) про рахункову палату", – заявила спецпредставниця США.
Як відомо, Верховна Рада 10 січня призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську, не чекаючи на завершення реформи цього органу і всупереч численним попередженням США та інших членів G7, що дозволило уникнути перевірок цієї кандидатури.
Пенні Пріцкер наголосила на важливості таких перевірок.
"Ми говорили з українськими посадовцями про важливість не тільки ухвалювати закони, і не тільки призначати людей на посади, але також забезпечувати, що є достатня процедура перевірки, необхідний "скрінінг" кандидатів, щоби і українці, і не лише українці мали довіру до того нагляду, який здійснюють українські інституції", – пояснила вона.
Утім, представниця уряду США не стала уточнювати очікування Вашингтону з цього приводу наголосивши лише, що вони "не будуть мовчати", у разі інших призначень без перевірки.
Пенні Пріцкер, утім, висловила загалом позитивну оцінку щодо українських реформ.
"Мета візиту – висловити захоплення тим прогресом, що здійснила Україна у частині антикорупційного законодавства перед початком переговорів з ЄС", – заявила, зокрема, вона.