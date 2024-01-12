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Пріцкер порушила у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7: Важливо мати довіру до нагляду, який здійснюють українські інституції

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Пріцкер порушила у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7: Важливо мати довіру до нагляду, який здійснюють українські інституції
Спеціальна представниця Сполучених Штатів з питань відбудови України Пенні Пріцкер обговорила з представниками української влади призначення очільниці Рахункової палати всупереч рекомендацій G7.

Про це вона заявила під час візиту до України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми говорили (на офіційних зустрічах) про рахункову палату", – заявила спецпредставниця США.

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Як відомо, Верховна Рада 10 січня призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську, не чекаючи на завершення реформи цього органу і всупереч численним попередженням США та інших членів G7, що дозволило уникнути перевірок цієї кандидатури.

Пенні Пріцкер наголосила на важливості таких перевірок.

"Ми говорили з українськими посадовцями про важливість не тільки ухвалювати закони, і не тільки призначати людей на посади, але також забезпечувати, що є достатня процедура перевірки, необхідний "скрінінг" кандидатів, щоби і українці, і не лише українці мали довіру до того нагляду, який здійснюють українські інституції", – пояснила вона.

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Утім, представниця уряду США не стала уточнювати очікування Вашингтону з цього приводу наголосивши лише, що вони "не будуть мовчати", у разі інших призначень без перевірки.

Пенні Пріцкер, утім, висловила загалом позитивну оцінку щодо українських реформ.

"Мета візиту – висловити захоплення тим прогресом, що здійснила Україна у частині антикорупційного законодавства перед початком переговорів з ЄС", – заявила, зокрема, вона.

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Зельониє самі собі кишені не зашиють, і красти з бюджету не зречуться.
  • Ирина Мороз
    Кожного разу з кожним призначенням цю дебільну злодійкувату владу тикають носом у її лайно, як нагадившого кота, а їй все до лампочки, головне своїх призначити, щоб накрасти і нічого за це не було б.
  • Wemeral
    Зелені як завжди насрали собі в штани.
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