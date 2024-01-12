Ми плануємо створити протягом року тисячу ветеранських бізнесів, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на створення понад 1 тис. нових ветеранських бізнесів у межах програми "єРобота" у 2024 році.

"Понад 11 тисяч українців уже отримали від держави безповоротні гранти, щоб розпочати та розширити свій бізнес. Це програма "єРобота", завдяки якій уже створено понад 35 тисяч нових робочих місць", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами прем'єра, у планах на 2024 рік видати близько 15 тис. грантів за цією програмою.

"Зокрема, ми хочемо допомогти створити понад 1 тис. нових ветеранських бізнесів", - наголосив він.

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