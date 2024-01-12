Росіяни випустили ракету по Дніпропровському району, Нікополь обстріляли з артилерії
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12 січня російська армія тричі атакувала Нікополь з артилерії.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог вдарив ракетою по Дніпровському району. Без загиблих та постраждалих.
Гучно було й на Синельниківщині. Там пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Люди цілі.
Тричі російські війська вгатили з артилерії по Нікополю. Побите комунальне підприємство. На щастя, там також минулося без жертв", - ідеться в повідомленні.