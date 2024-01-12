На ЗАЕС відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ, - ДІЯРУ

11 січня 2024 року відбулася чергова, п’ятнадцята, ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка окупована російськими військовими.

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з вересня 2022 року, від початку роботи постійної моніторингової місії МАГАТЕ, – це шістнадцята група експертів.

"Постійна моніторингова місія МАГАТЕ на ЗАЕС діє на запрошення України. Вона здійснює свою роботу відповідно до планів та вимог, погоджених українською стороною. Присутність фахівців МАГАТЕ на ЗАЕС дозволяє Україні та міжнародній спільноті отримувати як інформацію про ситуацію та події на окупованій станції, так і фахову оцінку експертів Агентства стану ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС", - зазначили в ДІЯРУ.

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